تصادم ملاكي وأتوبيس نقل عام بمحور 26 يوليو بدون إصابات

قالت مصادر امنية بالإدارة العامة للمرور، ان محور 26 يوليو شهد تصادما بين سيارة ملاكي وأتوبيس نقل عام، دون وقوع إصابات.



واضافت المصادر، ان غرفة عمليات الادارة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأتوبيس نقل عام علي الطريق المشار اليه، قبل مخرج طريق الإسكندرية الصحراوي في القادم من ميدان لبنان بإتجاه مدينة 6 أكتوبر، وبإخطار اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، أمر بسرعة انتقال الخدمات المرورية إلي موقع الحادث.



وأكدت المصادر، ان الحادث مصادمة بين السيارتين ولم ينتج عنه إصابات او خسائر بشرية، كذلك لم تتأثر الحركة المرورية به.