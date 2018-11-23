تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة السيارت

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 عاطلين 15 يومًا أيام علي ذمة التحقيقات، التى تجري معهم، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة السيارات.



كانت قد تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الجلاء من ضبط عاطل أثناء شروعه فى سرقة سيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " .



واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة سيارة اخرى من مهندس بترول تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم / جيزة.



وأضاف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع ٢ آخرين تم ضبطهم.