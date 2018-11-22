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شيماء منصور: واجهت مشاكل عدة عندما بدأت التحكيم الدولي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قالت شيماء منصور، أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، إنها عندما كانت صغيرة كانت دائما تشعر بأنها ستكون شخصا مهما في حياتها، مشيرة إلى أنها واجهتها مشاكل كثيرة بسبب دخولها مجال التحكيم خاصة أننا في مجتمع شرقي يصعب على الفتاة التعامل مع الشباب لكونها حكما يعطي أوامر، خاصة في حالات الإنذار والطرد من الملعب .

وأضافت «منصور» خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنها حكمت العديد من المباريات الدولية وفي صعيد مصر وفي كل مباراة تحمل أعباء ومعاناة كثيرة تستدعي تدخل الأمن ويرافقها في بعض الأحيان.

وأشارت أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أنها ظلت تعالج لمدة شهر بسبب صعوبة التعامل مع الشباب في إحدى المباريات بالصعيد بسبب عدم تقبل الشباب، ولكنها تحاول احتواء الموقف .
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