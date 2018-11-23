محافظ جنوب سيناء يستقبل المشاركين في القمة السادسة للتنوع البيولوجي

استضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، في أحد فنادق شرم الشيخ ، المشاركين في جلسة التلقين لكبار المدعوين برئاسته .



أكد فودة أن أولى فعاليات القمة السادسة للتنوع البيولوجي من أجل تنمية مستدامة،تتم بالتعاون مع منظمة إيكلي وشبكة الحكومات الإقليميه من أجل التنمية المستدامه.



رحب محافظ جنوب سيناء بممثلوا المنظمات والكيانات الدولية المرموقة ، ضيوف مصر العظيمة وشرم الشيخ فى كلمة له قائلا: لمن دواعي فخرى وإعتزازى أن أرحب بكم جميعًا على أرض مدينة شرم الشيخ الجميلة الساحرة، مدينة شرم الشيخ الخضراء، مدينة السلام والأمان.



أشار المحافظ الي أن فى مستهل جلسة التلقين والتعريف للسادة المدعوين من القيادات العالمية رفيعة المستوى من المستويات ما دون الوطنية والمحلية إستعدادًا لبدء فعاليات القمة السادسة للتنوع البيولوجى والمدن المستدامة فإننى على ثقة عظيمة بأننا جميعًا نستطيع أن نساهم فى تحسين وتطوير نظم العمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة.



أوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن تتوافق مع البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجى على مستوى الأقاليم والمدن والمحافظات على المستوى المحلى ودون الوطنى من خلال تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع الحكومات المركزية فى دولنا، تعاون وتنسيق يرتكز على سياسات محلية على المستوى دون الوطنى تتوافق مع إستراتيجيات دولنا وتقترح حلولًا ونماذج مبتكرة من السياسات والبرامج البيئية المحلية ليس ذلك فحسب بل وأيضًا تصل لمستوى الخطط والبرامج الزمنية التفصيلية للوصول إلى أهداف إجمالية محددة تتماشى مع الرؤى الإستراتيجية لدولنا وبما يؤمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف وتوصيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى من خلال مساهمات فعالة على المستوى المحلى ودون الوطنى وهى المستويات التى تتعامل فى الواقع على الأرض مع البيئة والطبيعة".



وتابع : " إن تلك المستويات المحلية ودون الوطنية من وجهة نظرى هى القادرة وبالتعاون مع الحكومات الوطنية لبلداننا ومختلف المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى على تطبيق وتفعيل إستراتيجيات وسياسات وبرامج تحقيق التوازن وتحافظ على التنوع البيولوجى على أصعدة عديدة سواء من خلال الاستخدام الرشيد للطاقة والتوسع فى إستخدام الطاقة المستدامة والجديدة والمتجددة ودمج ذلك فى كافة القطاعات على المستوى المحلى ودون الوطنى والتى قد يكون من أهمها مجال البنى التحتية وتخطيط المدن المستدامة وتوسعات المدن القديمة وتطويرها كما يشمل مجالات الزراعة والصحة والتعليم والغذاء وباقى مختلف المجالات سواء المباشرة أوغير المباشرة والتى تصل فى نهاية الأمر لتحقيق هدف الرفاهية لمجتمعاتنا ومدننا وعالمنا والحفاظ على الطبيعة من أجل الناس ولصالح الأجيال القادمة والبشرية جمعاء".



وأضاف : " الأمر الذى أثق تمام الثقة بأن تفاصيل الجلسات الرئيسية والفرعية من إجتماعات موائد مستديرة أو جلسات التركيز المختلفة سوف تتناوله بمزيد من التفاصيل، تفاصيل ربما تتطرق إلى أساليب مقترحة ومبتكرة للتعاون فيما بيننا على المستوى المحلى ودون الوطنى لدعم جهود حكومات دولنا والجهود الدولية الحثيثة فى هذا السياق من خلال اساليب وطرائق جديدة للتمويل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف شركاء التنمية المعنيين والمهتمين بمستقبل الحياة والطبيعة على كوكبنا الأرض".



واستكمل : " ضيوف مصر وضيوف شرم الشيخ الأعزاء ..وتابع قائلا فليباركك الله ولتنعم مدننا وأقاليمنا والعالم بالسلام والأمان فى ظل تعاون وتكاتف تام بيننا جميعًا من أجل تنمية وبيئة ومدن مستدامة وسلام ورخاء للعالم أجمع".



وأنهى كلمته بتمنياته القلبية للجميع بإقامة سعيدة هانئة بشرم الشيخ وبفعاليات ناجحة موفقة للقمة السادسة للتنوع البيولوجى من أجل تنمية مستدامة.