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رياضة

نادي الداخلية يُحيل علاء عبد العال للتحقيق بعد ما بدر منه أمام الزمالك

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
مصطفى رماح - أحمد هاني
صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخلية بإجراء تحقيق مع علاء عبدالعال المدير الفني للفريق لما بدر منه أثناء مباراة الفريق مع نادي الزمالك.

ورفع علاء عبدالعال تيشيرت أحمر امام جماهير الزمالك الأمر الذى استفز المشجعين وقاموا بإلقاء زجاجات المياه عليه وسقط على أثرها على الأرض.

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف أحرز كهربا هدفين فيما سجل احمد اوكا هدف الداخلية الوحيد.
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