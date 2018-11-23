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حوادث

ضبط 76 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

وأسفرت الحملات بقيادة العميد مصطفى بكري، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 76 قضية.

وتشمل القضايا 16 قضية، عدم حمل شهادة صحية، و14 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، و15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و12 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ العرض على النيابة.
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