أول فتاة حكم دولي لكرة القدم: أرفض خلط الأدوار بين الرجل والمرأة





مشيرة إلى أن المعروف عنها أنها مناصرة للمرأة ولكن هناك حدودا للبنات، بعيدا عن خلط الأدوار بين الرجل والمرأة لان في النهاية "الرجل رجل والست ست".



وأضافت شيماء منصور خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن أكبر مشكلة واجهتها هي عدم قبول المجتمع لفكرة أن تكون الفتاة لاعبة كرة، وبالتالي هذه الأزمة كانت تعاني منها منذ صغرها عندما كانت تشارك في المنتخب الوطني.



وأوضحت أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، أنها كانت تذهب للتحكيم في الدوري الألماني رغم صعوبته، مؤكدة أنها مصرة على تحقيق حلمها مهما كانت الظروف.

قالت شيماء منصور، أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، انها معتادة على التعامل مع الإعلام والمجتمع العام.