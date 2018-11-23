ياسمين رئيس تتوقف عن تصوير لص بغداد من أجل سينما الغد الدولية

بدأت الفنانة الشابة ياسمين رئيس تصوير دورها فى فيلم لص بغداد أمام الفنان محمد عادل إمام، وسوف تتوقف لعدة أيام للإنضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد خلال الدورة الأربعين بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة من المخرج الجزائري كريم موساوي الحائز على جوائز عديدة في مجال الأفلام القصيرة والذي تنافس فيلمه الطويل الأول "طبيعة الحال" في مسابقة نظرة ما بمهرجان كا.



بجانب الألمانية كاثي ديهان المحاضرة في جامعة ليبزيج والمنسقة السابقة لبرنامج مهرجان برلين للموهوبين.