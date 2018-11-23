ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ياسمين رئيس تتوقف عن تصوير لص بغداد من أجل سينما الغد الدولية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
بدأت الفنانة الشابة ياسمين رئيس تصوير دورها فى فيلم لص بغداد أمام الفنان محمد عادل إمام، وسوف تتوقف لعدة أيام للإنضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد خلال الدورة الأربعين بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة من المخرج الجزائري كريم موساوي الحائز على جوائز عديدة في مجال الأفلام القصيرة والذي تنافس فيلمه الطويل الأول "طبيعة الحال" في مسابقة نظرة ما بمهرجان كا.

بجانب الألمانية كاثي ديهان المحاضرة في جامعة ليبزيج والمنسقة السابقة لبرنامج مهرجان برلين للموهوبين.
loading...

ترشيحاتنا

نادي الداخلية يُحيل علاء عبد العال للتحقيق بعد ما بدر منه أمام الزمالك

أمطار غزيرة تضرب شوارع البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ..فيديو وصور

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

نجوى فؤاد: ربطتني بيسرا علاقة قوية ولكنها لم تقف بجانبي.. فيديو

عرض عيار نارى بمهرجان القاهرة السينمائى..الليلة

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة غدا

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير

تعرف على نصيب نجيب محفوظ من نوبل بعد تقسيمها على أولاده.. فيديو

خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

فضيحة..غواصة إسرائيلية تطلق صواريخ على سفينة تحمل مدنيين لبنانيين قبل 36 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

فيديو

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب
زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟