أسامة كمال: الاحتفال بذكرى افتتاح المتحف المصري لم تكلف الدولة مليما

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدولة لم تتكلف مليما واحدا في احتفالية مرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصري، التي استمرت 3 أيام بحضور ما يقرب من 30 وزيرا حاليا وسابقا، و50 سفيرا، إضافة لحضور بعض الشخصيات العامة، ورجال الأعمال الذين يدعمون الآثار.



وأوضح أسامة كمال، خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الهدف من إقامة الاحتفال يأتي في إطار احتفال الدول الكبرى بأعياد ميلاد المتاحف، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية لم تكلف وزارة الآثار مليم واحد، حيث تولت إحدى الشركات الخاصة تكلفة مراسم الاحتفال.



وأشار إلى أن وزير الآثار أراد من هذا الاحتفال توصيل رسالة للعالم بأن المتحف المصري باق وسيظل جزءا مهما ولم يتأثر بافتتاح المتحف الكبير.