نائبة: قرار اقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط يحتاج لدراسة

قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إعلان خدمات الدعم النقدي انها ستقتصر على طفلين فقط للأسرة وليس ثلاثة فكرة جيدة، لكنها ستكون ضارة بكثيرة من الشعب، الذين انجبوا بالفعل أكثر من طفلين.



وأشارت كارولين في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أنه هذه الفكرة يجب تطبيقها علي المواليد الذي سيتم تسجيلهم بـ٢٠١٩ وليس المواليد السابقة، حتى لا يكون له أثر سيئ على الأطفال السابق ولادتهم، مؤكدة أن تطبيق هذا القرار سيحتاج الى دراسة أكبر.



وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن هذا القرار يعتبر حل من احد الحلول التي تساعد علي الحد من الخطر السكاني، مشيرة إلي أنه عمل التوعية بين المواطنين وتعريفهم بالاضرار الناجمة عن هذ الزحف السكانى يعتبر الأهم.



وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن خدمات الدعم النقدي، التي تتم في إطار برنامج "تكافل وكرامة"، ستقتصر على طفلين فقط للأسرة وليس ثلاثة بداية من العام المقبل 2019، مضيفا، خلال المؤتمر، الذي نظمته وزارة التضامن اليوم، "بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج": "ندرس أكثر من سيناريو حتى يصل الدعم إلى مستحقيه".