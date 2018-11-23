اليونسكو تكرم العالم المصري محمد إسماعيل النجار تقديرا لأبحاثه في مجال النانو تكنولوجي

كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أمس /الخميس/ العالم المصري الدكتور محمد إسماعيل النجار ضمن 10 علماء دوليين تقديرا لمساهماته في الأبحاث العلمية في مجال النانو تكونولوجي.



وقد صرح السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها اليونسكو بهذه المناسبة بمقرها بباريس ، بأن تكريم العالم المصري محمد إسماعيل النجار من قبل اليونسكو يؤكد مجددا بأن مصر زاخرة بالعلماء والخبراء الذين استطاعوا أن يحتلوا مكانة مهمة في مختلف دول العالم بتحقيقهم إنجازات في مجالات متنوعة.



وأكد بدوي ، من ناحية أخري ، حرص الدولة المصرية على دعم و مد جسور التواصل مع العلماء لدعم ثقافة الإبتكار والإبداع وتطويع البحث العلمي في خدمة النمو والاقتصاد والاستعانة بهؤلاء العلماء لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030".



ويشار إلى أن محمد إسماعيل النجار هو خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وأمضى أكثر من 30 عامًا في المجال الأكاديمي والصناعي من خلاله عمله في مصر والولايات المتحدة وكندا والسويد والإمارات ، ويعد المدير المؤسس لمختبر (VLSI) في جامعة ولاية أوهايو ، وهو أحد أهم الكيانات البحثية في مجال الدوائر المتكاملة التناظرية.



كما نال مرتبة كرسي البحث بالمعهد الملكي السويدي للتكنولوجيا وانشأ أنظمة متكاملة للإشارات اللاسلكية المختلطة ، وشارك في تأسيس العديد من الشركات الناشئة في خدمات تصميم أشباه الموصلات.



وكان حفل اليونسكو قد شهد أيضا تكريم علماء من روسيا و الولايات المتحدة واستراليا وفنلندا وكازاخستان واليونان وفرنسا والنمسا.

جدير بالإشارة أن اليونسكو أطلقت برنامجا - بالتنسيق مع اللجنة الدولية المعنية بتطوير علوم النانو تكنولوجي، وبدعم من الحكومة الروسية - في عام 2010 لدعم الأبحاث العلمية التنموية الخاصة بالنانو تكنولوجي، لاسيما في قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة، والزراعة؛ حيث قدم اكثر من 800 عالم دولي (من اكثر من 100 دولة) أبحاثا في هذا المجال.