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أخبار البلد

رسميا.. غرفة شركات السياحة تعلن مجلس إدارتها الجديد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
اعضاء مجلس إدارة
اعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى
عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعه الأول، الخميس، برئاسة فرج موسى محمد أكبر الأعضاء سنًا وبإشراف المستشار رئيس اللجنة العامه المشرفة على الانتخابات والمستشار القانوني لوزيرة السياحة، وبحضور رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وساد الاجتماع التعاون إنعكس على نتائج الاجتماع، باختيار جميع المناصب بالتزكية، الأمر الذي يؤكد أن الجميع يد واحدة يحدوهم الأمل والعزيمة على تحقيق طموحات ورغبات الجمعية العمومية.

وأعلنت الغرفة النتائج الرسمية لمجلس الإدارة الجديد كالآتى "حسام الشاعر رئيسًا لمجلس الإدارة ، باسل السيسي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ، محمد فاروق أمينًا للصندوق.

كما تم تشكيل هيئة المكتب كالتالي: " حسام الشاعر رئيسًا لمجلس الإدارة وهيئة المكتب، علاء الغمري عضوًا ، يسري السعودي عضوًا ،علي المانسترلي عضوًا .

أوضحت الغرفة أنه تم عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعًا ثانيًا لمناقشة تشكيل اللجان النوعيه بالغرفة حيث انتهى التشكيل إلى الآتي: " باسل السيسي مشرفًا على اللجان النوعيه بالغرفة، جورج فوزي رئيسًا للجنة السياحة الخارجيه والتي تتضمن ثلاثة أقسام ( المعارض والمؤتمرات – السياحة الإلكترونيه – السياحة العربية ) ، أحمد إبراهيم رئيسًا للجنة السياحة الدينيه ، علاء الغمري رئيسًا للجنة شئون الأعضاء ، يسري السعودي رئيسًا للجنة التحكيم وفض المنازعات ، علي المانسترلي رئيسًا للجنة التدريب ، نادر عياد رئيسًا للجنة النقل والطيران .

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تفعيل وتوطيد التفاعل بين اللجان النوعيه والجمعيه العموميه ، حيث سيتم تعميم منشور على أعضاء الجمعيه العموميه لمن يرغب في المشاركة بإحدى اللجان النوعيه – كل حسب خبرته - لتعظيم الفائدة من عمل اللجان ولإتاحة التواصل بشكل أكبر وأكثر فاعلية بين مجلس الإدارة والجمعيه العموميه في كل الملفات التي تخص عمل الشركات السياحية .
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