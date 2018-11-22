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أغرب عمارة في وسط البلد بها 375 شقة.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:46 م
عمارة الإيموبيليا
عمارة الإيموبيليا
حمزة شعيب
أكد الفنان هاني عادل، أنه كان من سكان منطقة وسط البلد، وسمع عن عمارة "الإيموبيليا" قبل عمل فيلم" جريمة الإيموبيليا"،ولكنه لم يدخل تلك العمارة نهائيا إلا عندما بدأ في تصوير الفيلم. 

وأضاف "عادل"، خلال لقائه برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن مبنى الإيموبيليا عبارة عن عمارتين في وجه بعضهما يتوسطهما ميدان، وهو مبنى كبير جدا وعدد سكانه كبير جدا، حيث يحتوي المبنى على 375 شقة و16 أسانسير.

وأشار خالد الحجر مخرج ومؤلف فيلم " جريمة الإيموبيليا"، إلى أن هذا المبنى كان بيت السفير الفرنساوى قبل أن تصبح عمارة الإيموبيليا.

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