شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة

قالت شيماء منصور، أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، إنها ترشحت لعضوية اتحاد الكرة، على مقعد المرأة فى الانتخابات التكميلية للجبلاية بهدف حل مشاكل أندية الصعيد وبحري.



وأضافت «منصور» خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنها تعمل كحكم دولي لكرة القدم وتعرف المشاكل التى تعاني منها الأندية والفرق الرياضية.



وأوضحت أول فتاة حكم دولي لكرة القدم بالشرق الأوسط وإفريقيا، أنها استطاعت عمل أشياء كثيرة في وقت قصير، وتسعى الآن لتنفيذ ما تحبه وتساعد الأندية في نفس الوقت خاصة بمنظومة كرة القدم.

