أمطار ورعد وبرق بمراكز المنوفية

شهدت بعض مراكز محافظة المنوفية مساء الخميس، امطارا متوسطة مصحوبة بالرعد والبرق.



وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتعامل مع الأمطار لإزالة كل الآثار الناتجة عنها.



كما اكد على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ وإدارات الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة سقوط الأمطار وتلقى جميع شكاوى المواطنين وحلها أولا بأول.