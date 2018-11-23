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‎البريد: حققنا أرباحًا بلغت 3.5 مليار جنيه وحجم الإيداع عاد لتوازنه

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
عصام الصغير، رئيس
عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد
محمد القاضي
كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حققت أرباحًا خلال العام المالي 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه في العام الماضي، مشيرًا إلى أن انخفاض الأرباح جاء بسبب سحبت العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وقال "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء "DMC"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه، مضيفا أن الهيئة حققت نحو 22 مليار جنيه فى إيرادات النشاط بنسبة زيادة 12% عن العام الماضي.

وأضاف رئيس البريد أن الهيئة قامت بسداد مليار جنيه للضرائب إضافة إلى مليار آخرى العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 10 إلى 12 مليون عميل يتعاملون مع مكاتب البريد شهريًا بينهم نحو 6.5 مليون مستفيد لصرف المعاشات.‎
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