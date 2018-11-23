وزير التنمية المحلية أمام البرلمان لمناقشة تحديد مواعيد فتح وغلق المقاهي.. الاثنين

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تحديد مواعيد لفتح وغلق المقاهي سيناقش بالجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يوم الاثنين المقبل.



وأضاف البطيخي في تصريحات " لصدي البلد " أن المقاهي تعمل 24 ساعة مما يتسبب ازعاج للمواطنين ، بالإضافة للإضرار بتدخين الشيشة على الصحة العامة واشغال الطريق العام بشكل مستمر الأمر الذي يجب أن تضع له حدا، مؤكدا أن مصلحة المواطن فوق كل شيء.



ومن المقرر ان تعود الجلسة العامة للإنعقاد يوم الأحد المقبل واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان حتى يوم الثلاثاء المقبل.

