بـ الفولت العالي .. ما قدمه كهربا بعد عودته من السعودية للزمالك

عاد محمود "كهربا" الي صفوف الزمالك بعد فترة الإعارة التي قضاها مع الإتحاد السعودي وعادت معه شهية الأهداف والمهارة مع الكثير من النضج على المستوى التكتيكي والكروي إضافة الي فترة التوهج التي يمر بها مع القلعة الحمراء في الفترة الحالية بعد تصدره ترتيب الدوري المصري الممتاز.



وفيما يلي نعرض أرقام محمود عبد المنعم "كهربا" صاحب الـ 24 عامًا مع الزمالك بعد عودته من السعودية ..



خاض كهربا 10 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري حتى الآن سجل فيهما 5 أهداف ليقر في المركز الحادي عشر في ترتيب هدافي الدوري.



وافتتح كهربا شريط أهدافه مع أبناء ميت عقبة في الجولة الثانية أمام الإتحاد السكندري.



كما شارك مع الزمالك في الفوز بـ كأس السوبر السعودي المصري، وفي البطولة العربية شارك في 4 مباريات، ولم يسجل أي هدف مع الزمالك حتى الآن.