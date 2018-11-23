هنشتري المصري وبس..دعوة لشراء المنتج المحلي في صالون لمجلة حواء.. صور

نظمت مجلة حواء تحت عنوان" هنشتري المصري وبس" في صالونها الشهري بحضور ومشاركة نسبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين كان في مقدمتهم هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية ووكيل غرفة الصناعات اليدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والنائبة البرلمانية سولاف درويش.



كما حضر النائبة البرلمانية منال ماهر الجميل ود.مها مروان مقرر مناوب المجلس القومي للمراة فرع القاهرة ود.وهاد سمير عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة وأستاذ صناعة الحلي ود.صبورة السيد أمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بأكتوبر وزايد ود.ملاك جمعة أستاذ الإعلام وأمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بالشرقية والكاتبة الصحفية كريمة سويدان ود.ناهد لبيب خبير التنمية البشرية ود شيماء إسماعيل الإعلامية وخبير العلاقات الأسرية والسفيرة سناء زايد ود.جيهان رجب عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة والأستاذة كريمة فؤاد عضو المجلس القومي للمرأة القاهرة و وفاء عبد الفتاح ونخبة كبيرة من الشخصيات العامة..



تطرق الصالون للدعوة لعودة الاهتمام بشراء المنتجات المصرية وسبل دعمها وإعادة جذب المستهلك إليها وما يدعم ذلك من قوانين وتشريعات ومستقبل تسويق المنتج المصري.