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أخبار البلد

المتحدة لحقوق الإنسان تشيد بتعاون المجتمع المدني مع الجهات التنفيذية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
أماني نوار
التقت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، برئيس مركز مدينة المحلة الكبري، وتناول اللقاء عدة مشاكل متعلقة بـ 16 وحدة محلية بإجمالي ٥٦ قرية أهم المشاكل الإشغالات والقمامة والصرف الصحي.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، إن رئيس مجلس المدينة المهندس محمد سراج، تفهم المشاكل التي يعاني منها المواطن، وأن مكتبه مفتوح لكل المواطنين، مرحبًا بالمجتمع المدني بالتعاون معنا كظهير شعبي وخدمي، وأشاد بالتعاون بين المجتمع المدني والجهات التنفيذية.

فيما أعلن خالد أبوسعيد، أمين عام المنظمة بالغربية، عن قيامه بإهداء وتطوير ميدان الششتاوي علي نفقته الخاصة، كما أعلن صفوان علوان رئيس لجنة الصحة بكفر حجازي، للمنظمة المتحدة، عن القيام بحملات طبية مجانية لأهالي كفر حجازي والقري المحيطة، طبقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ١٠٠ مليون صحة.
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