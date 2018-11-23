خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

نه عكس ما شاهدناه في المواسم السابقة، متابعا أن مجلس الإدارة الحالي كان لابد أن يتدارك الأخطاء فهذا دوره وإذا كان هناك حاجة للتغير في صفوف اللاعبين كان لابد أن ينفذ ذلك الأمر.





أبدى خالد بيومي، المحلل الفني، حزنه، بعد خسارة النادي الأهلي بطولتين في أسبوع، الأولى دوري أبطال إفريقيا والثانية كأس زايد للأندية أبطال العربية.وكشف بيومي، خلال مكالمة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أداء النادي الأهلي غير مقنع فنيا لجماهيره العريضة، بداية من مباراة وفاق سطيف الجزائري في البطولة الإفريقية ثم الترجي التونسي، وأمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.ووصف المحلل الفني، النادي الأهلي الحالي بأ