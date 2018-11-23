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أخبار البلد

تفاصيل تفتيش لجنة المنظمة العالمية على هيئة الأرصاد الجوية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:20 ص
الدكتور أحمد عبدالعال
الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد
نورهان خفاجي
كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل التفتيش الدوري الذي خضعت له الهيئة على مدار يومين، من قبل لجنة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي التابع للهيئة.

وأوضح، أحمد عبدالعال، في حواره لـ"صدى البلد"، أن تفتيش المنظمة العالمية للأرصاد على الهيئة أجرى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من قبل لجنة تابعة للمنظمة العالمية ممثل أحد أفرادها من فرنسا والآخر من الصين، وذلك للتفتيش على كافة إدارات الهيئة، موضحا أنه تفتيش دوري يتم كل 4 سنوات لتجديد اعتماد المركز الإقليمي للتدريب.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اللجنة اطلعت على كافة الاجهزة المستخدمة في التدريب والكورسات التي تقدم للدارسين والأدوات المستخدمة، مشيرا إلى أن اللجنة أعربت عن إعجابها الشديد بالتطورات التي شهدها المركز على مدار السنوات الأخيرة وأنها لم تسجل أي ملاحظات على المركز.

وتوجه أحمد عبدالعال بالشكر لوزير الطيران المدني الفريق يونس المصري على الدعم الدائم للعاملين في الهيئة والذي ظهر خلال أيام التفتيش، بتواجد كافة العاملين على رأس عملهم متطوعين بدون مقابل رغم أنه تزامن مع يوم إجازة رسمية بالدولة.
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