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أخبار العالم

وقاحة إسرائيلية.. جيش الاحتلال يهنئ لبنان بعيد الاستقلال

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه بموقع تويتر تهنئة إلى لبنان بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75 التي وافقت يوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال، الذي انسحب من جنوب لبنان في عام 2000، في تدوينة: "عيد استقلال سعيد للشعب اللبناني، جيراننا في الشمال، ونأمل في أن تتخلصوا قريبًا من الاستعمار الإيراني وإرهاب حزب الله"، حسب قوله.




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