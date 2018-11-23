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فن

عرض عيار نارى بمهرجان القاهرة السينمائى..الليلة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يعرض مساء اليوم فى سينما كريم فيلم "عيار نارى" على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ضمن برنامج السينما المصرية الجديدة.

وقد حقق الفيلم نجاحًا في دور العرض المصرية منذ انطلاقه في 3 أكتوبر الجاري ورفعه لافتة كامل العدد في عرضه العالمي الأول بـ مهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية وحظي بإشادة عدد من النقاد واستقبال جماهيري مميز.

تدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي.. تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.

ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

فيلم "عيار نارى" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه بالإخراج.
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