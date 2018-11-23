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هاني عادل: استعنت بدورة تمثيل لأداء دور مريض نفسي في جريمة الإيموبيليا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
الفنان هانى عادل
الفنان هانى عادل
حمزة شعيب
أكد الفنان هاني عادل، استعانته بدورة تمثيل، لمساعدته على إتقان دور المريض النفسي المصاب بالبارانويا والشيزوفرانيا، وذلك ضمن أحداث فيلم "جريمة الإيموبيليا" للكاتب والمخرج خالد الحجر.

وقال عادل، خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن دوره في فيلم "جريمة الإيموبيليا" مركب، وتطلب منه فترة راحة بعد انتهاء التصوير، لافتًا إلى تحمُّس سكان عمارة الإيموبيليا لتصوير فيلم يجسد أحداثًا دارت داخل عمارتهم.

وأشار الفنان إلى أن عمارة الإيموبيليا غير تقليدية وتضم 375 شقة بمساحات كبيرة وعددًا كبيرًا من السكان، فضلًا عن مقتنيات خاصة بالفنانة الراحلة ليلى مراد في شقة الكاتب خالد الحجر في عمارة الإيموبيليا.
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