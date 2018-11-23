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محافظات

فودة یلتقی وزیر البیٸة علی هامش ملتقی التنوعي البیولوجي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء مساء أمس الخمیس، بمکتبه بشرم الشیخ الدکتور یاسمین فٶاد، وزیر البیٸة علی هامش ملتقی التنوع البیولوجی حیث قدمت الشکر للمحافظ لدعمه واحتضانه لملتقی التنوع البیولوجی بشرم الشیخ، وتم التشاور نحو افتتاح مرکز الزوار بمحمیة رأسَ محمد بجنوب سیناء، بحضور وزیر السیاحة المصریة، بالتعاون مع البرنامج الإنماٸی الأوربي، وذلك یوم السبت القادم، الذی یتضمن مرکزا متکاملا لجمیع المعلومات عن محمیة رأس محمد ومجموعة من الإرشادات التی یجب أنّ یتبعها الزوار وذلک للحفاظ علی التنوع البیولوجی.

وبعض الموضوعات المتعلقة بالبیٸة بشرم الشیخ منها حدیقة السلام، ومصنع تدویر القمامه، وبخیرات الأکسدة ومرکز مراقبة الطیور المهاجرة.

حضر اللقاء اللواء محمود السولیة، رٸیس مدینة شرم الشیخ، والناٸب مجدی بیومی، عضو لجنة السیاحه بمجلس النواب، وعادل سلام أحد مستثمری شرم الشیخ.
فودة یلتقی وزیر البیٸة علی هامش ملتقی التنوعي البیولوجي
فودة یلتقی وزیر البیٸة علی هامش ملتقی التنوعي البیولوجي
فودة یلتقی وزیر البیٸة علی هامش ملتقی التنوعي البیولوجي
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