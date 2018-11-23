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مرأة

وصفة سحرية للتخلص من ترهل الجسم بعد الحمل والرضاعة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تتعرض السيدات بعد الحمل والرضاعة إلى ترهل الثدي والبطن والأرداف وقد وصف المعالج بالطب البديل محسن النادي وصفة ال السبع زيوت للتخلص من ترهل الجسم .

مكونات الوصفة ...
1- زيت الهندبة (الهندباء).
2 – زيت الشاي الأخضر.
3- زيت زيتون .
4- زيت المرمية او زيت اكليل الجبل .
5- زيت البابونج .
6- زيت السعتر .
7- زيت الحلبة .

طريقة التحضير .
اخلطي المكونات متساوية الكميات من الزيوت السبعة جيدا وضعيها في زجاجة محكمة.
طريقة الإستعمال ..
دلكي المنطقة المترهلة بحركـات دائـرية لمدة ربع ساعة - بعد حمام دافئ - مرة يوميا لمدة شهر .

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