وصفة سحرية للتخلص من ترهل الجسم بعد الحمل والرضاعة

قد تتعرض السيدات بعد الحمل والرضاعة إلى ترهل الثدي والبطن والأرداف وقد وصف المعالج بالطب البديل محسن النادي وصفة ال السبع زيوت للتخلص من ترهل الجسم .



مكونات الوصفة ...

1- زيت الهندبة (الهندباء).

2 – زيت الشاي الأخضر.

3- زيت زيتون .

4- زيت المرمية او زيت اكليل الجبل .

5- زيت البابونج .

6- زيت السعتر .

7- زيت الحلبة .



طريقة التحضير .

اخلطي المكونات متساوية الكميات من الزيوت السبعة جيدا وضعيها في زجاجة محكمة.

طريقة الإستعمال ..

دلكي المنطقة المترهلة بحركـات دائـرية لمدة ربع ساعة - بعد حمام دافئ - مرة يوميا لمدة شهر .



