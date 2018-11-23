الدولة تضغط لتنظيم الإنجاب..اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بداية العام القادم..نواب:حرمان الطفل الثالث سيترتب عليه مشاكل اجتماعية..وبرلمانية:عمالة الأطفال سبب الزيادة السكانية

أبو حامد: يجب وجود توعية شاملة للجميع بكثرة الإنجاب

هجرس: نتائج الزيادة السكانية يجب أن يشعر بها المواطنون المتسببون بها

نائبة: اقتصار الدعم النقدي علي طفلين فقط يحتاج لدراسة أكبر





في ظل الزحف السكاني التي تعاني منه الدولة منذ القدم في كافة المجالات والذي يمثل عائقا رئيسيا لدفع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد المصري وتحسين الحالة الاجتماعية لجميع المواطنين، تسعى الدولة المصرية جاهدة في وضع حلول للحد من هذه الزيادة، وفي هذا الإطار أعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خدمات الدعم النقدي، والتي تتم في إطار برنامج "تكافل وكرامة"، ستقتصر على طفلين فقط للأسرة وليس ثلاثة بداية من العام المقبل 2019، مضيفا، خلال المؤتمر، الذي نظمته وزارة التضامن أمس ، بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج": "ندرس أكثر من سيناريو حتى يصل الدعم إلى مستحقيه".





في البداية قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار إعلان اقتصار خدمات الدعم النقدي علي طفلين فقط للأسرة، هو قرار تنفيذي تتخذه الحكومة، كما أنه تم عمل مناقشات لمشاريع قوانين أيضا للوصول إلي حلول من شأنها توقف الزحف السكانى في مصر.





جاء ذلك خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" مضيفا أنه سيتم مناقشة هذا القرار لأنه بحرمان الطفل الثالث من الدعم ومحاسبته على خطأ لم يرتكبه وليس له شأن فيه سيترتب عليه مشاكل اجتماعية.





وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أنه بحرمانه من أشياء أساسية كالتعليم والصحة وغيرها سيزيد المشاكل تعقيدا، مؤكدا أهمية بحث الدولة عن حلول تواجه بها هذا التعداد السكاني المتزايد باستمرار.





واستطرد أبو حامد قائلا: إن هذا القرار لن يحل مشكلة الزيادة السكانية، والأفضل أن يكون هناك توعية شاملة للجميع ومواجهة الظواهر التي تساعد على ترسيخ هذه الأفكار الخاطئة في عقول المواطنين بحزم، كالزواج في سن مبكر "زواج القاصرات" والعادات والتقاليد القديمة التي تشجع عملية الإنجاب بكثرة.





من جانبها قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إن نتائج الزيادة السكانية يجب أن يشعر بها المواطنين المتسببين بها، مشيرة إلى أنها تؤيد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بإعلان خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط للأسرة.





وأشارت هجرس في تصريحات لـ صدي البلد، إلى أن فكرة ترشيد الإنجاب غائبة عند معظم الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أن هذه الأسر تنجب الأطفال بكثرة، لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل واعتبارهم مصادر دخل الأسرة.





وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن عمالة الأطفال هي سبب رئيسي في مشكلة الانفجار السكاني بجانب بعض الأسباب الأخرى، كانتشار المفاهيم والأفكار الخاطئة.





وطالبت هجرس، الدولة بوقف عمالة الأطفال ، لأنه يؤدي إلى خلل في الاسرة، ويدفع الأسر المصرية إلى زيادة الإنجاب، مشيرة إلى أن قرار وقف الدعم وغيره من القرارات التي تحمل نفس الهدف، تعتبر وسيلة ضغط علي هذه الأسر، وسيكون لها نتائج إيجابية.





وقالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنها فكرة جيدة لكنها ستكون ضارة بكثيرة من الشعب، الذين انجبوا بالفعل أكثر من طفلين.





وأشارت كارولين في تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أنه هذه الفكرة يجب تطبيقها علي المواليد الذي سيتم تسجيلهم ب٢٠١٩ وليس المواليد السابقة حتي لا يكون له أثر سيئ على الأطفال السابق ولادتهم موضحة أنه تطبيق هذا القرار سيحتاح إلى دراسة أكبر .



