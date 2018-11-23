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مرأة

لا تنس وصفة اليدين قبل الخطوبة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تحتاج كل فتاة أن تظهر بأيد ناعمة وبيضاء يوم خطبتها أو زواجها لذلك قناع السكر لتقشير بشرة اليدين وقدمت خبيرة التجميل سهيلة خليل وصفة بسيطة لنعومة اليدين وبياضها يوم خطوبتك


المكونات :
ملعقة كبيرة من السكر
عصير ليمونة.



طريقة الاستخدام :

مزج ملعقة من السكر، بعد إضافة عصير ليمونة، وتدلك بشرة اليدين بهذا المزيج، حتى يذوب السكر. تغسل اليدين بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

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