أمطار غزيرة ورعد في سماء وشوارع وميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ..صور

رفعت غرفة عمليات محافظة الغربية اليوم حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وتم تجهيز سيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب، لرفع مياه الأمطار.



وكانت قري ومراكز ومدن محافظة الغربية قد شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق، ما تسبب في تجمع مياه الأمطار في الشوارع، وعددًا من الطرق الرئيسة.



كما أعطى اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء المدن، بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بنزح المياه من الشوارع وتسليك البلاعات، وإزالة العوائق أمام السيارات المارة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.



كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة.