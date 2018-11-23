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أخبار البلد

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
الصيدلي المصري الراحل
الصيدلي المصري الراحل
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، جثمان الصيدلي المصري الراحل الدكتور أحمد طه حسن محمود المنخلي، الذي وافته المنية بمدينة الجازان السعودية إثر حادث قتل أليم، وذلك بعد إسدال الستار على قضيته وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة به.

أكدت القنصلية المصرية العامة بجدة، أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذوي الفقيد، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.

ونشرت جريدة "عكاظ" السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن الصيدلي المصري، الذي تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.

وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أشارت وفقا لشهود عيان، إلى أن المتهم يعانى من اعتلالات نفسية.
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