آخر تقاليع رأس السنة..أضواء الكريسماس لحية الرجال

حول Firebox أضواء عيد الميلاد الى زينة رجالية توضع على اللحية كما أنها تأتي مع تحذير ألا تستخدم إذا كانت لحيتكم مبللة.



أما الأضواء فهي تعمل من خلال البطارية، ومصنوعة من سلسلة طويلة عددها 18 وهي مقاومة للحرارة تجنّبًا لاشتعال أي حريق في اللحية، أما العلبة فهي صغيرة بما يكفي لإخفائها وحملها معكم أينما شئتم.



لذلك أصبح بإمكانكم الآن شراء زينة أضواء عيد الميلاد الخاصة بالرجال الذين يتمتعون بلحية طويلة.

