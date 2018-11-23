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منوعات

تعرف على مهن ينتحر أصحابها في الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
كشفت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية عن أمرٍ خطير يتمثل في ارتفاع نسب الانتحار في الولايات المتحدة الامريكية ، خاصة بين العمال.

وقالت ايه بي سي نيوز، إن معدل الانتحار بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما زادت بواقع 34 % في الفترة من عام 2000 إلى عام 2016.

وهذا يعني إنه تحدث 17.3 حالة انتحار بين كل 100 ألف شخص وفق آخر نتائج عام 2018.

وأوضحت دراسة مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أن أعلى معدلات الانتحار كانت بين الرجال في العاملين في مجال الإنشاءات والتعدين، وهو الأمر الصادم للكثيرين الذين كانوا يعتقدون أن أكثر المهن التي يكون فيها الانتحار بين الرجال مكتبية.

وفيما يخص النساء فكانت أعلى معدلات الانتحار بين العاملات في مجالات الترفيه والرياضة والسينما والإعلام والتصميم.
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