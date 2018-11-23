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فن

فى عيد ميلاد داوود عبد السيد..7 معلومات لا تعرفها عنه

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم المخرج الكبير داوود عبد السيد بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدًا من أبرز المخرجين فى الوطن العربى ، وقد أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الهامة، كان آخرها فيلم قدرات غير عادية ، والذى قامت ببطولته نجلاء بدر فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1-من مواليد عام 1946 إى يبلغ من العمر 71 سنة.

2-حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.

3-بدا حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" مع المخرج يوسف شاهين.

4-قدم عدد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم ، العمل في الحقل ، عن الناس والأنبياء والفنانين.

5-أفلام الروائية لم يتجاوز عددها ال 9 أعمال كان أبرزها سارق الفرح الكيت كات ومواطن ومخبر وحرامى.

6-أكد أن الفنانة فاتن حمامة لم تكن راضية عن فيلمها " أرض الاحلام " .

7-قام بكتابة 4 أفلام سينمائية، مما قام بإخراجهم .
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فى عيد ميلاد داوود عبد السيد..7 معلومات لا تعرفها عنه

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