فى عيد ميلاد داوود عبد السيد..7 معلومات لا تعرفها عنه

يحتفل اليوم المخرج الكبير داوود عبد السيد بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدًا من أبرز المخرجين فى الوطن العربى ، وقد أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الهامة، كان آخرها فيلم قدرات غير عادية ، والذى قامت ببطولته نجلاء بدر فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1-من مواليد عام 1946 إى يبلغ من العمر 71 سنة.



2-حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.



3-بدا حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" مع المخرج يوسف شاهين.



4-قدم عدد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم ، العمل في الحقل ، عن الناس والأنبياء والفنانين.



5-أفلام الروائية لم يتجاوز عددها ال 9 أعمال كان أبرزها سارق الفرح الكيت كات ومواطن ومخبر وحرامى.



6-أكد أن الفنانة فاتن حمامة لم تكن راضية عن فيلمها " أرض الاحلام " .



7-قام بكتابة 4 أفلام سينمائية، مما قام بإخراجهم .

