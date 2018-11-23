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برلمان

ننشر أجندة لجنة الإعلام بالبرلمان.. الأسبوع المقبل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
لجنة الإعلام بالبرلمان
لجنة الإعلام بالبرلمان
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تشهد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مناقشة يوم الأحد المقبل، ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة جليلة عثمان، والسيدة النائبة أنيسة حسونة، بشأن بيع مخطوطة الملك قنصوه الغوري بلندن.

ويوم الإثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم البدء في إنشاء قصر ثقافة المعصرة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالرغم من تخصيص الأرض منذ ثلاث أعوام مضت.

كما تناقش يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران، بشأن عدم إدراج بيت ثقافة الراشدة ضمن موازنتي 2016/2017 و2017/2018 بالرغم من إخلائه منذ ثلاث سنوات، وقيام العاملين به بأداء عملهم من خلال غرفة واحدة.
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