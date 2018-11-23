مدن دمياط تتعرض لموجة أمطار غزيرة وإغلاق بوغاز عزبة البرج

تعرضت جميع مدن محافظة دمياط، لموجة من الأمطار الغزيرة والتى تساقطت بشكل مستمر على جميع مدن المحافظة.



تأثرت الحركة المرورية بشكل كبير داخل المدن ،نظرا لغرق أغلب الشوارع من مياه الامطار وانسداد بعض البالوعات في الشوارع الجانبية مما أدى لصعوبة الحركة بالشوارع.



ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، أنه تم إغلاق بوغاز عزبة البرج، وتوقف حركة الصيد بسبب سوء حالة الطقس واحتمال غرق المراكب الصغيرة في حالة خروجها للصيد، وسيستمر غلق البوغاز لحين تحسن الأحوال الجوية.



وأشار، ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية, ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.