نجوى فؤاد: كنت بهرب من المدرسة علشان أروح السينما.. فيديو

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها بدأت في الدخول في مجال الرقص في وقت صعب، معقبا: «كان وقت صعب على الأسرة وصعب علي الناس والجيران».



وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك مع دودي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «دخلت مجال الرقص والسينما وأنا عندي 13 سنة، واستحملت كتير، علشان كانت فترة صعبة».



وأشارت: «أنا برج الجدي، وبرج الجدي دايما طموح وبحلم بأحلام أكبر منه، وبتكون بعيد جدا، بس في النهاية لازم يوصلها»، كاشفة: «كنت بهرب من المدرسة وأروح السينما من الساعة 10 لـ 1».



