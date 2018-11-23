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توك شو

نجوى فؤاد: كنت بهرب من المدرسة علشان أروح السينما.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها بدأت في الدخول في مجال الرقص في وقت صعب، معقبا: «كان وقت صعب على الأسرة وصعب علي الناس والجيران».

وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك مع دودي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «دخلت مجال الرقص والسينما وأنا عندي 13 سنة، واستحملت كتير، علشان كانت فترة صعبة».

وأشارت: «أنا برج الجدي، وبرج الجدي دايما طموح وبحلم بأحلام أكبر منه، وبتكون بعيد جدا، بس في النهاية لازم يوصلها»، كاشفة: «كنت بهرب من المدرسة وأروح السينما من الساعة 10 لـ 1».

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