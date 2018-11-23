ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الكابتن زكريا ناصف، إن جماهير النادي الأهلي «محروق دمها»، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ثم لقب كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وأضاف ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن روح الفانلة الحمراء غير موجودة لدى لاعبي القلعة الحمراء.

وأشار الكابتن زكريا ناصف، إلى أن الأهلي مشهور بأنه يسجل أهداف في الأوقات القاتلة وليس تسجيل أهداف قاتلة في شباكه، خاصة وأن اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح قتالية.

وأكد زكريا ناصف، أن حل أزمة الأهلي الراهنة هي في إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والبحث عن تعاقدات جديدة تصب في مصلحة الفريق.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مباراة الأهلي القادمة بعد الخروج من كأس زايد

أمطار ورعد وبرق بمراكز المنوفية

ومن الحب ما قتل.. فران يذبح خطيبته وابنة شقيقتها انتقاما لفسخ الخطبة

مدرب الداخلية يثير أزمة مع جماهير الزمالك ويرفع القميص الأحمر .. فيديو وصور

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو

قصة صورة لفتت انتباه ولي العهد السعودي في عرعر.. فيديو

ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الزمالك على الداخلية

الصادرات والواردات: رفض 126 رسالة صناعية لعدم مطابقتها المواصفات

محافظ بورسعيد يستدعي مجلس المصرى لاجتماع عاجل.. اليوم

ناهد السباعى: أنتظر تريقة الناس على فستانى فى كل مهرجان.. فيديو

مدن دمياط تتعرض لموجة أمطار غزيرة وإغلاق بوغاز عزبة البرج

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

فيديو

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد
شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟