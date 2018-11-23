زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إن جماهير النادي الأهلي «محروق دمها»، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ثم لقب كأس زايد للأندية أبطال العرب.



وأضاف ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن روح الفانلة الحمراء غير موجودة لدى لاعبي القلعة الحمراء.



وأشار الكابتن زكريا ناصف، إلى أن الأهلي مشهور بأنه يسجل أهداف في الأوقات القاتلة وليس تسجيل أهداف قاتلة في شباكه، خاصة وأن اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح قتالية.



وأكد زكريا ناصف، أن حل أزمة الأهلي الراهنة هي في إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم والبحث عن تعاقدات جديدة تصب في مصلحة الفريق.

