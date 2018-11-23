سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب

قال سيد معوض، مدرب النادي الأهلي السابق، إن اليوم كان صعبا عليه خاصة بعد خروج فريقه السابق من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.



وأضاف معوض، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حديث عن ضرورة تصحيح الأخطاء داخل النادي الأهلي لا يعني سعيه للعودة للعمل داخل صفوف القلعة الحمراء رغم أن ذلك شرف لأي شخص أن يتولى منصب داخل النادي.



وكشف سيد معوض أنه قرر الاستمرار في مجال التدريب، فهو بمثابة الاختيار الأول له، أما بخصوص فترة تحليله للمباريات فهو أمر ثانوي.



وتابع مدرب النادي الأهلي السابق أنه سيقوم بفترة معايشة في بعض الأندية الأوروبية مع الحصول على كورسات في المجال التدريبي.