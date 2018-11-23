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معجزة إلهية تنقذ رضيعة من الدهس تحت عجلات قطار بالهند

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
الطفلة بين القضبان
الطفلة بين القضبان
محمد علي
كُتبت النجاة لرضيعة في الهند وذلك بعدما كادت أسرتها تصاب بالحسرة من ألم فقدها، وهي في عمر لم يتجاوز العام، وفق ما قالت آشيا نيوز.

ونجت الطفلة الرضيعة من الموت بأعجوبة ودون أن يصيبها أذى، وذلك بعد أن حدث لها واحد من أكثر المرعبة التي لايتخيلها عقل، حيث سار قطار فوقها، وهي الواقعة التي هزت ولاية أتر برديش الهندية.

ولم يكن الحادث المذهل نتيجة ترك الأب والأم لطفلتهما، ولكن مفاجأة سرقة الأب هي من كانت السبب في وصول الطفلة لتكون تحت عجلات القطار القاتلة وبين قضبان السكك الحديدية.

وبسبب تعرض الأب للسرقة أثناء صعوده للقطار مع زوجته التي كانت تحمل الطفلة، أصيب بصدمة وتراجعا اجباريًا بفعل تعدي السرقة عليها بسرقة ما في جيب الأب ودفعه وبالتالي اختلال توازن الاثنين وسقوط الطفلة على القضبان.

وبعدما حاولا تدارك نفسيهما وفزعهما بسقوط الطفلة، مر القطار بسرعة عليها، لتنهار الأم في الحال، ولكن بعد مرور القطار تبين أن الطفلة بخير وهو ماجعل الرجال على المحطة ينزلون بسرعة لإنتشالها ونجاتها.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الواقعة، وتقوم بالبحث عن السارق.
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