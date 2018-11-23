محمود الليثى: أحمد شيبة أطيب إنسان ممكن تقابله.. فيديو

قال المطرب محمود الليثي؛ عن زميله الفنان أحمد شيبه: « والله العظيم ده أطيب إنسان ممكن تقابله في حياتك .. أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي».



وأضاف الليثي خلال برنامج « شريط كوكتيل» والذي يقدمه المطرب «هشام عباس»؛ : « عشان كده ربنا كرمه ونفخ في صورته .. وكل يوم يزدهر عن اليوم اللي قبله .. شيبه شقي وتعب».



وتابع الليثي : « أغنية آه لو لعبت يا زهر لشيبه اتسمعت من اليابان لأمريكا .. ومفيش حد على وجه الأرض مسمعهاش ».

