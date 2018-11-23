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محمود الليثى: أحمد شيبة أطيب إنسان ممكن تقابله.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المطرب محمود الليثي؛ عن زميله الفنان أحمد شيبه: « والله العظيم ده أطيب إنسان ممكن تقابله في حياتك .. أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي».

وأضاف الليثي خلال برنامج « شريط كوكتيل» والذي يقدمه المطرب «هشام عباس»؛ : « عشان كده ربنا كرمه ونفخ في صورته .. وكل يوم يزدهر عن اليوم اللي قبله .. شيبه شقي وتعب».

وتابع الليثي : « أغنية آه لو لعبت يا زهر لشيبه اتسمعت من اليابان لأمريكا .. ومفيش حد على وجه الأرض مسمعهاش ».
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محمود الليثى: أحمد شيبة أطيب إنسان ممكن تقابله.. فيديو

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