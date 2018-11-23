تيفاني ترامب الابنة غير المدللة للرئيس الأمريكي بسبب مكانة والدتها في قلبه

في تقريرٍ صادم يذكر بأفلام السينما التي تظهر تفضيلًا ظالمًا للآباء لأبناء على أبناء، كشفت مجلة بيبول الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يقوم على رعاية إحدى بناته، وأنها لا تلقى الرعاية أو الاهتمام المتوقع، كما يلقاه أخوتها.



وذكرت بيبول إن الابنة هي تيفاني ترامب، التي تحصل على الاهتمام اللازم من أبيها، على خلاف ابنته المفضلة إيفانكا ترامب.



ورأت بيبول إن السبب قد يكون في أن أم تيفاني مارلا مابلز، هي زوجة ترامب الثانية التي انفصل عنها منذ أعوام كثيرة، لم تكن على مكان مميز لدى ترامب، وبالتالي، لم تحصل تيفاني على الطفولة التي يمكن أن تحصل عليها ابنة ملياردير.



ولم يقدم ترامب لتيفاني أي شئ لابنته تيفاني سوى مصاريف دراستها، وهو إلى قدر كبير من التناقض في التعامل مع تيفاني والتعامل مع إيفانكا التي تشغل موقعًا في البيت الأبيض مع زوجها جاريد كوشينر.

