شوشة يدعو مواطني شمال سيناء بسرعة تقنين أملاكهم بالمحافظة

ناشد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المواطن لتقديم أوراق تقنين الملكية للمنزل الذي يقيم فيه لحجز دور في انهاء الاجراءات .



وأضاف محافظ شمال سيناء أن على المواطن تقديم إيصال استلام الطلب كي تقوم المحافظة باستكمال الإجراءات الخاصة بالجنسية .



وقال اللواء شوشة أنه لا ينازع المواطن أحد في وضع اليد ولكن لابد من الالتزام بالقانون مشيرا إلى أن هناك تقدير من جانب الدولة لأبناء سيناء خاصة وأنه يتم حساب سعر المتر بالمدينة بجنيه واحد فقط، وفي القرى نصف جنيه.





