شيوخ قبائل شمال سيناء: إحياء ذكرى الروضة يؤكد تماسك المجتمع المصري

قال شيوخ القبائل بمحافظة شمال سيناء إن إحياء ذكرى حادث مسجد الروضة مركز بئر العبد بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الدينية يبرهن على تماسك المجتمع المصرى وتصديه لكل المؤامرات والتفافه حول القيادة السياسية من أجل تدعيم مشروعات التنمية المستدامه بمصر والعمل على مواصلة برامج ومشروعات التطوير والبناء التى تتبناها الحكومة للنهوض بالدولة.



وأكد شيوخ القبائل، أن أحياء ذكرى الروضة يبعث برسالة واضحة للعالم كله للتأكيد على قوة وصلابة المجتمع المصرى ورفضه لكل أشكال العنف والتطرف ونشر الأفكار المغلوطة، ورسالة أخرى ترسخ لقيم التسامح والتعايش السلمى بين الجميع في أمن وأمان .



وتشهد القرية أعمال التطوير والنظافة والتجميل للطرق والإنارة فى كافة شوارع ورفع كفاءة المنازل، كما ﺗﺸﻬﺪ القرية تنفيذ إجراءات أمنية مشددة علي طول الطريق الدولي العريش \ القنطرة شرق وكذلك إجراء عمليات فحص للسيارات والأفراد الداخلة إلى قرية الروضة الأم.



ﻭﻣﻦ المقرر وفقا لتصريحات صحفية لمحافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن يشارك فى إحياء ذكرى مسجد قرية الروضة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والعديد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ووفد من القبائل العربية بجانب أهالى القرية الذين أعلنوا استعدادتهم لاستقبال الضيوف الزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة فى إحياء ذكرى شهداء مسجد القرية.

