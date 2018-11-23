تامر حسني سبايدر مان في فيلم جديد.. فيديو

أكد الفنان تامر حسنى، أنه يشارك حاليا في فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان»، مشيرًا إلى أنه تم ترشيحه من شركة إنتاج عالمي ضخم.



وأوضح «حسنى»، خلال لقائه ببرنامج «عين»، على فضائية «الحياة»، مع الإعلامية «شيرين سليمان»، أنه يمثل مصر والوطن العربى، كلهجة ولغة عربية في الفيلم، لافتًا إلى أنه علم بأن أبنائه يحبون شخصية «سبايدر مان».



وردد «حسني» : « بعد تركيب الصوت على الشخصية شعرت أني قريب منها ... الفيلم يقدم رسالة مهمة بأنه عندما يسلم جيل لآخر بمنتهى الحب يقوده لتحقيق أحلامه» .



وأشار« حسني»، أن الفيلم سينطلق في 13 ديسمبر المقبل، ويتم توجيهه بشكل عام للكبار والصغار ويوجد به مجموعة من الأغاني.

