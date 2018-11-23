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داليا مصطفى تكشف عن مثلها الأعلى فى التمثيل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
حمزة شعيب
كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن مثلها الأعلى فى التمثيل النجمة الراحلة سعاد حسنى، وتحب سماع أغانى الزمن الجميل أمثال وردة وعبد الوهاب وفريد الأطرش.

وأضافت داليا، خلال حوارها ببرنامج ON Set"" المذاع على قناة ON E الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، أن أقرب ممثل لها فى الوسط الفنى الفنان أحمد السعداوى لأنه كان يدرس معها فى الكلية، مضيفة: أنا أحب دور لها قامت بتمثيله جيدا فى مسلسل خيال الظل.

وقالت:"إنها تتمنى أن تشارك فى دور تمثيلى مع المخرج محمد ياسين، مضيفة أنها تبقى مهندسة ديكور لانها تحب ديكور المنازل جدا".
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