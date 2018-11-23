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رياضة

مصطفى يونس: باستثناء مدير الكرة جميع المناصب الإدارية في الأهلي مالهاش لأزمة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مصطفي يونس مدير الكرة بالنادي المصري إن المناصب الإدارية الكثيرة الحالية فى النادي الأهلي «مالهاش لأزمة».

وأضاف مصطفي يونس خلال مداخلة هاتفية مع كابتن «زكريا ناصف» فى برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: أننا ليس لدينا النظام الاحترافي كي يكون لدينا كل تلك المناصب فى الكرة، وخلال تاريخ الأهلي العظيم من السبعينات وحتى ثابت البطل وسيد عبد الحفيظ لم يكن لدينا سوى مدير كرة فقط هو المسئول عن كل شىء، وأن صالح سليم نفسه لم يكن يتدخل فى الفريق. 

وتابع يونس،«ليس لدينا احتراف فى مصر، فنحن لا نمط للاحتراف بصلة، الاحتراف فى الخارج فقط، لكن هنا فهمونا غلط، فهل هناك محترف وطالب، أو محترف وموظف، كما يحدث في مصر، علينا أن نحذف كلمة احتراف من قاموس الكرة المصرية، المنظومة الكروية جميعها يجب أن يحكمها النظام» .
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