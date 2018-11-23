قمة العشرين في بيونس إيريس.. لقاءات ثنائية بأبعاد دولية.. فيديو

أذاعت فضائية العربية، فيديو جراف لقمة العشرين الاقتصادية التى ستقام الأسبوع المقبل فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.



وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس التى تستضيف الأسبوع المقبل قمة مجموعة الدول العشرين التى تمثل أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم لقاءات ثنائية بأبعاد دولية كبيرة على هامش القمة، لعل أبرزها لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بنظيريه الصينى والروسي فلاديمير بوتين كُلا على حدة، فضلا عن لقاءات مهمة متوقعة سيجريها ولي العهد السعودى محمد بن سلمان الذى يمثل البلد العربى الوحيد فى المجموعة.



