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رياضة

عبد الحفيظ يطير لألمانيا لعقد جلسة مع الخطيب عقب إقالة كارتيرون

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:25 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يطير خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى ألمانيا، سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير قطاع الكرة، لعقد جلسات مهمة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، للبحث والتشاور، حول الأمور الخاصة بالفريق الأول بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، والهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال عقب الخروج من البطولة العربية.

ويتشاور «عبد الحفيظ» مع «الخطيب»، حول اسم المدير الفني الجديد، الذي سيتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.
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