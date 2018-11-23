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محافظات

محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة مساء أمس الخميس بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة تفقد خلالها حالة النظافة والإشغالات حيث قام باستدعاء العميد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية لرفع السيارات التي تعمد أصحابها تركها في الانتظار الخاطئ بالشارع مما يعيق حركة المرور للمشاة والسيارات وبالفعل قام مسئولو المرور برفع عدد من السيارات والتكاتك في وجود المحافظ.

كما تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وأبدى اعتراضه على الأسعار التي يتم البيع بها وقال لمسؤولي المنفذ أن هناك اتفاقا بأن تباع المنتجات بأسعار تقل ب 20 % على الأقل مقارنة بأسعار السوق وذلك للتخفيف عن المواطنين.

وقال شاروبيم إن فكرة إقامة منافذ البيع في أهم شوارع مدينة المنصورة بمساحات كبيرة ومجانا من قبل المحافظة تهدف أساسا أن تقوم هذه المنافذ بالبيع بأسعار تقل عن أسعار السوق إلا أن العديد منها خالف الإتفاق المبرم مع المحافظة وبالتالي وجب علينا اتخاذ موقف حازم تجاه المستغلين لهذه المنافذ المصرين علي مخالفة الاتفاق، وأضاف أن منظومة إحكام الرقابة علي المنافذ سيتم تنفيذها وإعادة المنافذ إلي دورها المتفق عليه للتخفيف عن المواطنين.

كما قام شاروبيم خلال جولته باستدعاء حسام عبداللطيف رئيس حي شرق المنصورة برفع الإشغالات التي تتزايد في المساء اعتقادا من أصحاب المقاهي والمحلات انعدام الرقابة ليلا وخاصة يوم الخميس من كل أسبوع، وقد قام رئيس حي شرق برفع الإشغالات في وجود محافظ الدقهلية.

وقال شاروبيم أنني حريص على القيام بهذه الجولات المفاجئة بدون اي مظاهر والتي لا يعرف موعدها او أماكنها احدا غيري حتى لا أرى إلا ما هو واقع والذي غالبا ما يحمل العديد من المخالفات خاصة في الإشغالات وتكدس الشوارع بالسيارات التي ينتظر أصحابها بطريقة خاطئة، وأضاف أنني مصر على القيام بهذه الجولات حتى يشعر المواطن بوجود الأجهزة التنفيذية على الواقع من خلال الرفع الدائم لكافة صور الإشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومحاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي على أي تقصير أو تراخي في أداء اعمالهم.
محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس
محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس
محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس
محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس
محافظ الدقهلية: الجولات المفاجئة تساعدني على معرفة الواقع ومشكلات الناس
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